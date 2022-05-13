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حوادث

مداهمة‭ ‬تطيح‭ ‬ببارون‭ ‬مخدرات‭ ‬

منذ 44 ثانية
المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬وضع‭ ‬تحت‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية‭                (‬أرشيف‭)‬
يتخذ‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬عشوائي‭ ‬بحد‭ ‬السوالم‭ ‬مستودعا‭ ‬لتخزين‭ ‬بضاعته‭ ‬قبل‭ ‬ترويجها أطاحت‭ ‬مصالح‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬التابعة‭ ‬للمركز‭ ‬الترابي‭ ‬حد‭ ‬السوالم،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بصيد‭ ‬ثمين‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬بارون‭ ‬مخدرات‭ ‬خطير‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬لتفادي‭ ‬افتضاح‭ ‬أمره‭ ‬واعتقاله‭.‬ وحسب‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬إيقاف‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬تم‭ ‬إثر‭ ‬عملية‭ ‬مداهمة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭أكمل القراءة »


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