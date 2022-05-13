حوادث
مداهمة تطيح ببارون مخدرات
يتخذ من بيت عشوائي بحد السوالم مستودعا لتخزين بضاعته قبل ترويجها أطاحت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، بصيد ثمين تمثل في إيقاف بارون مخدرات خطير كان يعمل بشكل احترافي لتفادي افتضاح أمره واعتقاله. وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف المشتبه فيه تم إثر عملية مداهمة قامت بهاأكمل القراءة »
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