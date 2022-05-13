الصباح الفني
تكريم الحاجة الحمداوية بالرباط
سيحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، يوم ثامن وعشرين ماي الجاري، حفلا فنيا لتكريم الفنانة الراحلة الحاجة الحمداوية، والذي سيحيي فقراته ثلة من الفنانين وهم ريموند البيضاوية وحجيب وعبد العالي أنور. وسيؤدي الفنانون الثلاثة باقة من ألمع أغانيهم بإيقاعات موسيقية متنوعة، كما سترافقهم أوركسترا الفنان رشيد زروال. وسيكتسي الحفل طابعاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا