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الصباح الفني

تكريم‭ ‬الحاجة‭ ‬الحمداوية‭ ‬بالرباط

منذ دقيقتين
سيحتضن‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬يوم‭ ‬ثامن‭ ‬وعشرين‭ ‬ماي‭ ‬الجاري،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬لتكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬الراحلة‭ ‬الحاجة‭ ‬الحمداوية،‭ ‬والذي‭ ‬سيحيي‭ ‬فقراته‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬وهم‭ ‬ريموند‭ ‬البيضاوية‭ ‬وحجيب‭ ‬وعبد‭ ‬العالي‭ ‬أنور‭.‬ وسيؤدي‭ ‬الفنانون‭ ‬الثلاثة‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬أغانيهم‭ ‬بإيقاعات‭ ‬موسيقية‭ ‬متنوعة،‭ ‬كما‭ ‬سترافقهم‭ ‬أوركسترا‭ ‬الفنان‭ ‬رشيد‭ ‬زروال‭.‬ وسيكتسي‭ ‬الحفل‭ ‬طابعا‭أكمل القراءة »


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