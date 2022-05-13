حوادث
حملة ضد “القرقوبي” بطنجة
إيقاف 6 أشخاص يعتبرون من أكبر مروجي الأقراص المهيجة والمخدرات الصلبة بالمدينة كثفت المصالح الأمنية بطنجة، خلال الأيام الأخيرة، من عملياتها الاستبقاقية ضد مروجي المخدرات القوية والمؤثرات العقلية “القرقوبي”، وحجزت كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدر بالآلاف، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم بأحياء مختلفة وسط المدينة، بعد أن ضبطتهم متلبسينأكمل القراءة »
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