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حوادث

حملة‭ ‬ضد‭ “‬القرقوبي‭” ‬بطنجة

منذ 18 ثانية
آلاف الأقراص المهيجة المحجوزة بطنجة (أيت رموش)
إيقاف‭ ‬6‭ ‬أشخاص‭ ‬يعتبرون‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مروجي‭ ‬الأقراص‭ ‬المهيجة‭ ‬والمخدرات‭ ‬الصلبة‭ ‬بالمدينة كثفت‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬بطنجة،‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬عملياتها‭ ‬الاستبقاقية‭ ‬ضد‭ ‬مروجي‭ ‬المخدرات‭ ‬القوية‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ “‬القرقوبي‭”‬،‭ ‬وحجزت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬المهلوسة‭ ‬تقدر‭ ‬بالآلاف،‭ ‬وأوقفت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬بأحياء‭ ‬مختلفة‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضبطتهم‭ ‬متلبسين‭أكمل القراءة »


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