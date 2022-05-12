كربوبي حكمة المباراة النهاية لكأس العرش

عينت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيدة بشرى كربوبي، لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش (موسم 2019- 2020 ) ،والتي ستجرى بعد غد السبت على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني ،في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لقيادة نهائي كأس العرش.

وذكرت اللجنة في بلاغ لها أن الطاقم التحكيمي المرافق للحكمة كربوبي ، سيضم كلا من فتيحة الجرموني كحكمة مساعدة أولى، ومصطفى أكركاد كحكم رئيسي ثاني، فيما سيتولى الداكي الرداد مهمة الحكم الرابع.

وأناطت لجنة التحكيم مهمة قيادة غرفة “الفار” للحكم رضوان جيد بمساعدة ياسين بوسليم، على أن يتولى عبد الصمد أبرتون مهمة المساعد الثاني في الغرفة.

وتعتبر كربوبي ( 34 سنة)، و المنتمية لسلك الشرطة ، أول حكمة مغربية تقود مباراة في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم .

وولجت كربوبي ميدان التحكيم سنة 2001 وأصبحت حكمة وطنية في 2007، ثم حكمة دولية سنة2017.

وشاركت كربوبي في كأس أمم إفريقيا للسيدات بغانا 2018، و اختارها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) للمشاركة مع حكام بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وكانت ضمن حكام غرفة (الفار ) في المباراة النهائية بين مصر والسنغال.