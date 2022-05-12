97 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و308 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 36 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و308 ألفا و475 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و294 ألفا و243 شخصا، مقابل 24 مليونا و814 ألف و712 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و552 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و964 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (36)، والرباط سلا القنيطرة (27) والشرق (12) ومراكش آسفي (9)، وسوس ماسة (4)، وفاس مكناس (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (3) وحالة واحد في كل من جهة بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 517 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 17 حالة.

بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.