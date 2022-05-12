“تنفيذ السياسة الجنائية” موضوع مداخلة للدكتور بوهوش في كلية سطات

يلقي الدكتور عبد السلام بوهوش، وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، بعد غد (السبت) في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مداخلة في موضوع “تنفيذ السياسة الجنائية بين التوجيهات الرئاسية والخصوصيات المحلية”.

وتأتي هذه المداخلة، المرتقب إلقاؤها بمدرج ابن خلدون للكلية المذكورة، في إطار الجلسات القانونية المنظمة لفائدة طلبة الماستر، بدعوة من مختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة، وشعبة ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، التابعان لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

(ي.ع)