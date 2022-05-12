استجابة لشكايات المواطنين … وكيل الملك بابتدائية برشيد يتصدى لمقاهي الشيشة

يعقد عبد السلام بوهوش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات لمقرها، لقاء تواصليا مع مسيري بعض مقاهي الشيشة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد، بغية النظر في وضعيتها القانونية، ووضع حد للممارسات والأفعال الجرمية التي تعرفها وتقلق، بشكل متزايد، سكان المنطقة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، حسب بلاغ للنيابة العامة، بعد توصلها بشكابات متزايدة من المواطنين القاطنين بسيدي رحال الشاطئ، حول الفوضى وروائح ودخان النرجيلة التي انتشرت بشكل كبير بالمنطقة، فضلا عن الوضعية غير القانونية لبعض المقاهي التي تقدم “الشيشة” للزبناء، في خرق سافر للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتابع البلاغ ذاته، أن اللقاء التواصلي، المرتقب انعقاده على الساعة الثالثة بعد الزوال، يكرس شعار “نيابة عامة مواطنة”، الذي اتخذته رئاسة النيابة العامة منهاجا، والذي يفرض عليها أن تكون قريبة من انشغالات عموم المواطنين وحريصة على التواصل معهم.

يشار أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، سبق وأن شن، نهاية الأسبوع الماضي، رفقة عناصر المركز القضائي العاملة بسرية برشيد، حملة على مقاهي الشيشة بسيدي رحال الشاطئ، حيث أسفرت عمليات المداهمة عن حجز عدد من قارورات النرجيلة والمعسل، مع تحرير محاضر قانونية في حق مسيريها.

يسرى عويفي