منظمة الصحة العالمية: متغير دلتا لا يزال “الأكثر إثارة للقلق” حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا تظل على رأس الانشغالات المثيرة للقلق على مستوى العالم، ويبدو أنها “تتفوق” على غيرها من المتغيرات.

وأعربت ماريا كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت، عقدت أمس، عن اعتقادها بأن متغير دلتا “هو الأكثر إثارة للقلق بسبب زيادة قابليته على الانتقال. إنه قابل للانتقال بشكل مضاعف مقارنة بالسلالات الأصلية، مما يعني أنه يمكن أن ينتشر إلى المزيد من الناس.”

وقالت الدكتورة كيرخوف إن متغير دلتا يستمر في التطور وإن العلماء يدرسون الفيروس لمعرفة الطريقة التي يتغير بها، مع استمرار ظهور متغيرات جديدة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها كانت تراقب عن كثب متغير “مو”، المعروف أيضا باسم B.1621، والذي تم تحديده لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021، وهو من بين خمسة “متغيرات مثيرة للاهتمام” تراقبها الوكالة الصحية على المستوى العالمي.

وقالت المنظمة في ذلك الوقت إن متغير “مو” لديه عدد من الطفرات التي تشير إلى أنه ربما يكون أكثر مقاومة للقاحات، مشيرة إلى الحاجة لإجراء مزيد من البحث.