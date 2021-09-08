بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي سجل زيادة بـ 0,06% مستقرا عند 12.722,74 نقطة.

وبدوره، ربح مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,10% مسجلا 1.037,68 نقطة، في حين ارتفع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,07% إلى 10.344,48 نقطة.

كما صعد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,12% إلى 958,28 نقطة.

وعلى مستوى أداء القيم، سجلت ريسما أقوى انخفاض هذا الصباح (-3,73%)، متبوعة بديلاتر لوفيفيي المغرب (-2,38%)، وستروك للصناعة (-2,15%).

وبالمقابل، سجل أفضل أداء من قبل إنفوليس (2%)، متقدمة على الشركة المغاربية للنقديات (+1,34%)، وبنك إفريقيا (+0,72%).