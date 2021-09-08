أســــــرة
الألوان الترابية إطلالة الشتاء
اتضحت بعض معالم موضة الشتاء المقبل، وأبرز ما يميزها، إذ وجدت درجات الألوان الترابية بين البني والبيج والزيتي، مكانا لها، حسب ما يؤكده خبراء الموضة. ويعد اللون البيج من الألوان الهادئة، سيما أنه يمكن تنسيقه مع ألوان غامقة مثل النيود. كما أن اللون “الزيتي” من الألوان التي تتلاءم كثيرا معأكمل القراءة »
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