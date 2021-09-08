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أطفال الانتخابات…استغلال يدوس حقوقهم
رغم مصادقة المغرب على عدد من اتفاقيات حماية الأطفال، وتنصيص قوانين محلية على عدم استغلالهم وتشغيلهم دون سن معين، إلا أن صمت القوانين وغياب مواثيق أخلاقية للعمليات الانتخابية، تساهمان في انتشار الظاهرة، في وقت نادت فيها جمعيات كثيرة بوقف استغلال الطفولة في السياسة، غير أن بعض المرشحين والأحزاب، يعتبرون أنأكمل القراءة »
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