برقية تهنئة من الملك إلى رئيس مقدونيا الشمالية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، ستيفو بيندرفسكي ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني لبيندرفسكي وأخلص المتمنيات لشعب مقدونيا الشمالية بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وأكد جلالة الملك، بهذه المناسبة ، حرصه على مواصلة العمل سويا مع السيد بيندرفسكي، من أجل المضي قدما في تمتين علاقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين ، وترسيخ أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين الشعبين.