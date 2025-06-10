جلالة الملك يهنئ رئيس البرتغال بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، وجمهورية البرتغال تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي، مقرونة بأصدق متمنياتي للشعب البرتغالي بموصول التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “أغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الصداقة العريقة التي تربط بين بلدينا حيث تمكنا من تطوير شراكة متنوعة بينهما. وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز مجالات تعاوننا الثنائي بما يخدم مصالح شعبينا”.

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