الملك يهنئ الرئيس البرازيلي بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفدرالية للبرازيل، جايير بولسونارو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس بولسونارو، مقرونة بمتمنيات جلالته باطراد التقدم والازدهار للشعب البرازيلي الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن عميق ارتياحي للتطور الحثيث الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم، لإثراء هذه العلاقات وتطويرها لتشمل مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين، ويسهم في توطيد جسور التضامن جنوب – جنوب”.