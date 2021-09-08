انتخابات 8 شتنبر .. نسبة المشاركة بلغت 12 % في تمام الساعة 12 زوالا

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات متواصلة، حيث بلغت نسبة المشاركة 12 في المائة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه ” حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، 12 في المائة”.