الملك يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بعيد بلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، ستيفو بيندرفسكي ، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني لبيندرفسكي وأخلص المتمنيات لشعب مقدونيا الشمالية بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وأكد الملك، بهذه المناسبة ، حرصه على مواصلة العمل سويا مع بيندرفسكي، من أجل المضي قدما في تمتين علاقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين ، وترسيخ أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين الشعبين.