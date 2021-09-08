العثماني : من المرتقب تسجيل إقبال مهم اليوم على مكاتب التصويت

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن الانتخابات العامة التي تجرى اليوم الأربعاء بالمملكة، يرتقب أن تعرف إقبالا مهما على مكاتب التصويت، “وهي مؤشرات على أن نسبة المشاركة ستكون مهمة”.

وتوقف العثماني، في تصريح للصحافة بعد الإدلاء بصوته بأحد مكاتب التصويت، عند رمزية هذه الانتخابات التي تحمل طابعا خاصا، لكونها تجمع بين الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، “حيث سيكون هناك تجديد لهذه المستويات كلها في هذه المحطة”.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظل الجائحة والتطورات التي تعرفها وطنيا ودوليا، مؤكدا على أن المغرب، وعلى غرار عدد من البلدان المتقدمة، “كسب تحدي تنظيم هذه الاستحقاقات ولو في في هذه الظروف، وذلك احتراما للمواعيد الانتخابية”.

وقد انطلقت، صباح اليوم الأربعاء على الساعة الثامنة، في جميع ربوع المملكة، عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات.

وتتواصل عملية التصويت بمجموع التراب الوطني إلى غاية السابعة مساء دون انقطاع.