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كل ما يجب أن تعرفه عن انتخابات كورونا
ثلاثة استحقاقات في لائحتين والقاسم الجديد حول اللوائح إلى اقتراع فردي “مقنع” يتسابق 31 حزبا، ببرامجها ومرشحيها، من النساء والرجال والشباب، للظفر بـ 395 مقعدا بمجلس النواب، و32 ألف مقعد على صعيد المجالس الترابية المتنوعة، من المقاطعات والبلديات إلى المجالس الجهوية، في انتخابات كورونا. وتميزت هذه الانتخابات بتعديلات قانونية وسياسية،أكمل القراءة »
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