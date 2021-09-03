بطولة إنجلترا لكرة القدم .. كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص “رقم 7”

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى ملعب “مسرح الاحلام” قادما من جوفنتوس الإيطالي، سيرتدي القميص رقم 7 الذي سبق أن حمله في محطته الاولى مع “الشياطين الحمر” وكان من نصيب العديد من أبرز نجوم يونايتد على مر التاريخ.

وقال النادي في بيان له “يريد مانشستر يونايتد التأكيد أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 الأيقوني في عودته إلى أولد ترافورد”.

وتابع البيان “في المواسم الستة التي قضاها مع النادي بين عامي 2003 و2009، خاض رونالدو 292 مباراة وسجل 118 هدف ا وفاز بتسعة ألقاب منها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا”.

ارتدى رونالدو (36 سنة)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الرقم خلف ا لديفيد بيكهام المنتقل آنذاك الى ريال مدريد الإسباني، وهو نفس الرقم الذي مر عليه ايضا العديد من أساطير النادي أمثال الإيرلندي الشمالي جورج بست، براين روبسون والفرنسي إريك كانتونا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تسويقية، إذ يعرف رونالدو أيضا بـ “سي أر 7” كونها علامة تجارية يتم من خلالها تسويق العديد من المنتجات.

وسينتقل هذا الرقم من الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى رونالدو، بعدما ارتداه الأول للمرة الاخيرة بمواجهة ولفرهامبتون الاسبوع الماضي.