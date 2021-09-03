بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولات جلسة، اليوم الجمعة، على وقع ارتفاع طفيف، حيث ربح مؤشرها الرئيسي مازي، 0,20% في المائة، مستقرا عند 12.739,57 نقطة .

وسجل MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,20% ، إلى 1.040,44 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، الذي ربح 0,21% ، منتقلا إلى 10.352,15 نقطة.

من جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، انتعاشا بنسبة 0,24% ، مستقرا عند 956,72 نقطة .

على مستوى القيم، سجلت “سنيب ” أقوى ارتفاع بنسبة ( زائد 3,99%)، متبوعة بكل من “ميد بيبار” (+3,96%)، و”إقامات دار السعادة” (+2,60%).

في المقابل حققت ديلتا هولدينغ انخفاضا بنسبة 2,65%، و” فيني بروسيت ” ( ناقص2,27%)، وأوطوهول ( ناقص 1,10%).