الصباح الفني
“سرك في بير” تجمع بوكرين وبواب
الأغنية تتطرق إلى قيمة الأسرار في المجتمع طرحت جيهان بوكرين، على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “سرك في بير”، وهي مقولة بالدارجة المغربية تعني بأن السر محفوظ. واختارت بوكرين تصوير فيديو كليب أغنيتها، والتي تعد من أغاني ألبومها الجديد بعنوان “ليام”، على طريقةأكمل القراءة »
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