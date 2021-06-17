الأولى
دروع بشرية للنصب في ملايير
تجري محاكمة متهمين، أودعا السجن المحلي لخريبكة، قبل أسبوع، لتورطهما في عمليات نصب فاقت ستة ملايير، ضحاياها شركات كبرى، ضمنها شركة معروفة بإنتاج وبيع مختلف أصناف الدقيق. وعلمت “الصباح” أن متابعة المتهمين في حالة اعتقال، أنجزت إثر أبحاث، بعد شكايات رفعت إلى النيابة العامة، تهم معاملات تجارية استحوذ خلالها المتهمانأكمل القراءة »
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