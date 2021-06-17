مجتمع
المعارضة والأغلبية بالحسيمة تطالبان بدورة استثنائية
طالب مستشارو المعارضة بمجلس بلدية الحسيمة، رفقة خمسة آخرين من الأغلبية المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بودرة، رئيس المجلس، بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال للتداول في مشروع تصميم التهيئة الذي عرض على الرأي العام بمقر البلدية. وانضم الأعضاء الخمسة إلى الأربعة عشر عضوا بالمعارضة للمطالبة بدورة استثنائية، بعدأكمل القراءة »
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