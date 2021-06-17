الصباح الفني
طنجة تتذكر روح الصايل
تحتضن طنجة نهاية يونيو الجاري، الدورة السابعة لمهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم. وأكد بلاغ للمرصد المغربي للصورة والوسائط، المنظم للحدث الثقافي السنوي، أن مدينة البوغاز ستشد إليها الأنظار من 25 الى 27 يونيو الجاري خلال إجراء الدورة السابعة لمهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم، بعد أن تعذر تنظيم الحدث السنة الماضية.أكمل القراءة »
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