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الرجوي كتبت الفنانة نجاة الرجوي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “مرارة القهوة لا تنقص من حلاوتها”. بلمير قالت الفنانة رجاء بلمير على حسابها الرسمي على “إنستغرام” “أقدارنا مكتوبة، فلنعش بهدوء”. بن عفان كتب الممثل شرف بن عفان على صفحته على موقع التواصل “إنستغرام”: “لا تهرب، واجه عقباتك”.