حوادث
اعتقال مبحوث عنهما بالعونات
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أربعاء العونات، التابع لسرية سيدي بنور، أخيرا، على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة في حالة اعتقال، متهمين يعدان من أخطر المجرمين بالمنطقة، روعا سكان العونات وجماعة بني تسيريس بعملياتهما الاجرامية. وعلمت «الصباح « أنه جرى ايقافهما إثر حملة تمشيطية قامت بها أخيرا، عناصر الدركأكمل القراءة »
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