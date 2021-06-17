الرياضة
بايدن ينهي محنة اللجنة الأولمبية
الرئيس الأمريكي قال إنه يدعم إقامة الألعاب في وقتها نفى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عزم بلاده الانسحاب من الألعاب الأولمبية طوكيو، المقررة في يوليوز المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا في اليابان، مشيرا إلى أنه يدعم إقامة الألعاب في وقتها. وأوضح بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أنأكمل القراءة »
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