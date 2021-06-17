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حقوني يعرض بالرباط
يتواصل برحاب المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، إلى غاية غد (الجمعة) معرض فني للفنان الفوتوغرافي، محمد الحقوني، تحت شعار “لنعش المسرح بشكل مختلف”. ويأتي تنظيم هذا المعرض الذي ينظم بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس و فرقة “ثفسوين” بالحسيمة، في إطار الاحتفال بذكرى مرور 60 سنة على تأسيس هذا المسرحأكمل القراءة »
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