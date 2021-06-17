الصباح الفني
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يخبئ صديقته في منزله 11 عاما خبأ شاب هندي من مدينة كيرالا، يدعى راهمان خاني صديقته في منزل والديه لمدة 11 عاما دون علمهما. وهرب راهمان (34 عاما) مع حبيبته ساجيتا (28 عاما) في 2010 خوفا من عدم تقبل المجتمع والأهل لعلاقتهما، وتسلل بها إلى منزل عائلته في منطقة ألور،أكمل القراءة »
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