أســــــرة
غيرة أخت الزوج…التحدي الصعب
مختصون يقدمون نصائح للتعامل معها وتفادي الخلافات يقول المختصون في العلاقات الزوجية والأسرية إنه في بعض الحالات تكون العلاقة متوترة بين الزوجة وشقيقة شريك حياتها، وذلك بسبب غيرة الشقيقة منها، ما يؤدي إلى نشوب كثير من الخلافات. ونتيجة لتوتر العلاقة بين الزوجة وشقيقة زوجها فقد يصل الأمر أحيانا إلى حدأكمل القراءة »
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