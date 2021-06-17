الرياضة
كومارا غائب أمام كايزر شيفز
كارتيرون يحسم ملف أوناجم ويقرر إعادته إلى الزمالك لن يكون بإمكان فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، الاعتماد على خدمات المدافع الإيفواري الشيخ كومارا، خلال المباراة التي تجمع فريقه بكايزر شيفز الجنوب إفريقي، بعد غد (السبت)، لحساب ذهاب نصف نهاية عصبة الأبطال الإفريقية، بمركب محمد الخامس، بداية من الثامنة مساء. وأكدت الفحوصاتأكمل القراءة »
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