الرياضة
مركب الرجاء تحت المراقبة
حضور مكثف للأمن تحسبا لوقفة احتجاجية للجماهير شهد محيط مركب الرجاء بالوازيس وجودا أمنيا مكثفا، ابتداء من أول أمس (الثلاثاء)، تحسبا لوقفة احتجاجية لجماهير الفريق، الغاضبة على المكتب المسير. وانتقد فصيل «غرين بويز» مكتب الرجاء الحالي، مهددا بنهج كل السبل المتاحة، من أجل الضغط على أعضاء المكتب لتقديم استقالتهم، وعقدأكمل القراءة »
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