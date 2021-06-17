ملف الصباح
الأسر تفضل الشقق
أقل تكلفة من الفنادق والأزمة المالية بسبب الجائحة جعلتها أولوية تنشغل أغلب الأسر المغربية حاليا بوضع الترتيبات الضرورية لقضاء عطلها الصيفية، خاصة بعد تخفيف الإجراءات والتدابير الوقائية بعد فترة طويلة من الحجر الصحي، التي حرم الجميع خلال الصيف الماضي من الاستمتاع بها. وستعرف السياحة الداخلية خلال فصل الصيف الجاري انتعاشاأكمل القراءة »
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