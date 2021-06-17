وطنية
الداخلية تتشبث بالإشراف على الانتخابات
منيب: فدرالية اليسار طالبت بهيأة مستقلة لضمان النزاهة ومحاربة الفساد أصرت وزارة الداخلية على رفض مقترح إحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما طالبت بذلك عدد من الأحزاب في مذكرات سابقة، خلال إطلاق مسلسل المشاورات حول التحضير لاستحقاقات 2021. وفي هذا الصدد، تم التشبث بالصيغة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة،أكمل القراءة »
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