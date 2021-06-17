حوادث
بارون هاجم مركزا عسكريا حدوديا
الجيش أطلق عليه رفقة شركائه 13 رصاصة وإصابة خمسة جنود وصعق أحدهم بعصا كهربائية أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، على وكيل الملك، الاثنين الماضي، بارون تهريب مخدرات، ينتمي إلى شبكة دولية، سبق أن هاجم رفقة شركائه مركزا حدوديا بحريا، ما دفع بعناصر دورية تنتمي إلى الفوج الخامس عشر لحراسةأكمل القراءة »
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