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حوادث

بارون هاجم مركزا عسكريا حدوديا

منذ دقيقتين
الجيش أطلق عليه رفقة شركائه 13 رصاصة وإصابة خمسة جنود وصعق أحدهم بعصا كهربائية أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، على وكيل الملك، الاثنين الماضي، بارون تهريب مخدرات، ينتمي إلى شبكة دولية، سبق أن هاجم رفقة شركائه مركزا حدوديا بحريا، ما دفع بعناصر دورية تنتمي إلى الفوج الخامس عشر لحراسةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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