الأولى
“زلزال” منتظر بمديرية الجماعات
كشفت تحقيقات أنجزتها “العيون التي لا تنام”، عن مجموعة من الحقائق الصادمة، تتعلق بسياسة التدبير المفوض، المسؤول عنها بوزارة الداخلية العامل مصطفى الهبطي، تثبت في مجملها غياب الحكامة الجيدة وسيادة التلاعب في الأرقام والحسابات. وخلصت التحقيقات التي ستشق طريقها آجلا أم عاجلا إلى القضاء، وفق مصدر كان يتحدث إلى “الصباح”،أكمل القراءة »
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