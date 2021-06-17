الرياضة
لقجع يلغي رحلة للسعودية لتجنب الحجر
تصنيفها في قائمة «باء» في آخر لحظة أربك الوفد الجامعي علمت «الصباح» أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ألغى سفره إلى السعودية في آخر لحظة، بعدما كان مقررا حضور أشغال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم (الخميس). واضطر رئيس الجامعة، ومعه حمزة حجوي وحسن الفيلالي،أكمل القراءة »
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