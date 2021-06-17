الرياضة
“كاف” تزكي كأس إفريقيا بالكامرون
منتخب سيراليون يكمل عقد المتأهلين بعد تجاوزه للبنين نفت الكامرون إمكانية تجريدها من تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم، المقررة في يناير المقبل، بدعوى عدم جاهزية بعض المرافق. وذكرت صحف كامرونية أن اللجنة المنظمة تقوم بعملها بشكل جيد، وتتواصل مع لجنة خاصة من الكنفدرالية الإفريقية، تتابع التحضيرات لتنظيم البطولة، وأنها لمأكمل القراءة »
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