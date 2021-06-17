ملف الصباح
بين الإكراهات المالية وتفشي المرض
فرض الضغط الذي عاشه المغاربة منذ فرض الحجر الصحي في مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، على الأسر البحث عن سبل الترفيه عن النفس، وقضاء العطلة الصيفية المقبلة بعيدا عن القيود المفروضة من قبل السلطات، غير أن الخوف من الإصابة بالفيروس والعسر المادي، قد يكون لهما دور في تفضيل بعض العائلاتأكمل القراءة »
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