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حكايا الحب في “واحة المياه المتجمدة”
المخرج الصباحي قال إن أحدث أفلامه السينمائية تظهر بعض تفاصيل حياته الخاصة كشف المخرج رؤوف الصباحي، بعض تفاصيل فيلم سينمائي، انتهى أخيرا، من تصوير مشاهده، يحمل عنوان “واحة المياه المتجمدة”، تكلف بكتابة السيناريو الخاص به. وأوضح الصباحي أن مشروعه السينمائي، والذي استفاد من الدعم المخصص للأعمال السينمائية من قبل المركزأكمل القراءة »
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