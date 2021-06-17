الأولى
اختطاف واغتصاب جماعي لمختلة
اهتز حي البشير بأزيلال، أخيرا، على وقع فيلم رعب حقيقي، تمثل في اختطاف مختلة عقليا، واغتصابها بشكل جماعي من قبل عصابة إجرامية. وحسب مصادر “الصباح”، كشفت المعلومات الأولية للبحث أن الجناة، وهم أربعة شباب، اعترضوا طريق الضحية، البالغة من العمر 28 سنة، تحت جنح الظلام، وحاصروها مستغلين حالتها الصحية، ووجودهاأكمل القراءة »
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