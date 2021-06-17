حوادث
متطرف إسباني يقتل مغربيا بالرصاص
لقي مهاجر مغربي مصرعه، صباح الاثنين الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل إسباني في منطقة “بويرتو دي مازارون” بنواحي مورسيا. وأفادت وسائل إعلام إسبانية محلية أن الجاني، البالغ من العمر 52 سنة، وجه عبارات عنصرية لمغربي يدعى “ي. ب” (39 سنة) في أحد المقاهي بالمنطقة،أكمل القراءة »
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