أســــــرة
4 نصائح لممارسة المشي
يعد المشي من التمارين الرياضية الآمنة لحد كبير، ومع ذلك قد يواجه الفرد بعض المخاطر أثناء ممارسة هذا التمرين. ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء لتجنب الوقوع في أي مشكل الإحماء بواسطة المشي ببطء عند البدء بالتمرين، لأن ذلك يمنع من حدوث مشكلة شد أو تشنج العضلات. وينصح بارتداء حذاء ملائمأكمل القراءة »
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