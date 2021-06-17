الرياضة
مكتب آسفي يحتوي غضب مدربيه
صرف لهم راتبي فبراير ومارس ومنح خاصة تنتظر اللاعبين سارع المكتب المسير لأولمبيك آسفي لكرة القدم، إلى امتصاص غضب مدربي الفئات الصغرى بعدما صرف لهم راتبي فبراير ومارس الماضيين. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن إدارة الفريق العبدي وبمجرد توصلها بمنحة الجامعة المقدرة ب120 مليونا، بادرت إلى صرف جزء منأكمل القراءة »
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