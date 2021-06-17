حوادث
محاولة قتل زعيم عصابة بالبيضاء
دخل في خلاف مع شبكة من طنجة متخصصة في التزوير انتهى خلاف بين عصابتين الأولى من طنجة، متخصصة في تزوير وثائق الدراجات النارية، والثانية من البيضاء، بمواجهة ومحاولة قتل بحي راق بالبيضاء، بعد أن استعمل أفراد العصابة الأولى سيارتهم لدهس شريكهم البيضاوي الذي كان على متن دراجة كبيرة الحجم، وغادرواأكمل القراءة »
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