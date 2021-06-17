الرياضة
“الطاس” يبحث عن نقاط بالقلم
يحاول الاتحاد البيضاوي (الطاس) كسب مباراة أمام وداد تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، لحساب الجولة 26 من بطولة القسم الثاني، على الورق، بعد أن انتهت بالتعادل على الميدان. وكشف مصدر مقرب من الاتحاد البيضاوي لكرة القدم أن الفريق قدم اعتراضا ضد لاعبين من وداد تمارة، بسبب عدم إجرائهما تحاليل كورونا. وقالأكمل القراءة »
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