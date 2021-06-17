الأولى
متورطون جدد في فضيحة الدقيق الفاسد
الاستماع إلى مسؤول بشركة وطنية كبرى والفرقة الوطنية تفتح صفقة المليار و200 مليون استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى مسؤول كبير في شركة وطنية كبرى، يشغل بها منصب المدير العام، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، في شأن ظروف وتفاصيل توقيعه الشخصي، على تفويت إدارته لصفقة بقيمة مليار و200 مليون، إلىأكمل القراءة »
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