الرياضة
الجامعة تبحث عن مباريات للمحلي
عموتة معجب بلاعبي الخليج ويحدد شرطا لاستدعائهم تبحث جامعة كرة القدم عن مباريات إعدادية للمنتخب المحلي خلال معسكري شتنبر وأكتوبر المقبلين، واللذين يتزامنان مع تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي يسمح للمنتخبات الوطنية بالاستفادة من محترفيها. وتباشر إدارة الجامعة المفاوضات مع الاتحادات القارية، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائيأكمل القراءة »
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