الصباح الفني
أهريش: انخفضت قيمة “الكاشي”
كان ظهورك قليلا في الإنتاجات الرمضانية الماضية، فما السبب؟ صحيح لم أشارك سوى في مشاهد قليلة ضمن خمس حلقات من سلسلة “أكادير أوفلا” من إخراج رشيد الوالي، وأيضا في شريط تلفزيوني للمخرج عهد بنسودة والذي لم يتم عرضه نظرا للإنتاجات الكثيرة التي تضمنتها شبكة البرامج. وارتأيت خلال رمضان الماضي أنأكمل القراءة »
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