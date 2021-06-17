الأولى
شركات لتحصيل “النوار”
منعشون يلزمون الزبون بالتعاقد معها لإنجاز أشغال وهمية للصيانة وتغييرات على التصميم الأولي بأسعار مبالغ فيها لجأت مقاولات عقارية إلى إنشاء فروع تابعة لها متخصصة في أشغال الصيانة و”الديكور” توظفها لتبرير المبالغ المالية الإضافية التي تتسلمها من زبنائها دون التصريح بها في عقد البيع، ما يعرف عند العامة بـ “النوار”.أكمل القراءة »
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